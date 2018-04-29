Стало известно, когда пройдет следующее заседание российско-эфиопской межправкомиссии

Москва, 29 апреля. Следующее заседание межправительственной российско-эфиопской комиссии может состояться в российской столице или Петербурге в октябре 2018 года. Об этом в воскресенье рассказал посол Эфиопии в России Грум Абай Тешоме.

Эфиопский посол рассчитывает, что оно (заседание — Прим.ред.) пройдет в октябре в Москве или, может быть, в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости.

«Комиссия затрагивает такие сферы, как здравоохранение, образование, культура, торговля, промышленность — все, кроме вопросов, касающихся обороны и политики», — уточнил он.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что во время его визита в Эфиопию была достигнута договоренность укрепить работу межправительственной комиссии в целях реализации двусторонних проектов в различных сферах, в том числе в энергетической отрасли, включая ядерную, гидроэнергетическую и другие.

Также Лавров заявил, что Москва и Аддис-Абеба обсуждают создание в африканской республике центра ядерных технологий.