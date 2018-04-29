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Сирийская армия договорилась о выводе боевиков из трех районов на южных окраинах Дамаска
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    Сирийская армия договорилась о выводе боевиков из трех районов на южных окраинах Дамаска

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    Сирийская армия договорилась о выводе боевиков из трех районов на южных окраинах Дамаска

    Дамаск, 29 апреля. Сирийская армия договорилась о выводе боевиков из трех районов к югу от столицы страны. Сообщение об этом распространило местное информационное агентство SANA.

    По данным военного корреспондента этого ИА, речь идет о трех населенных пунктов к югу от Дамаска - Йалда, Бабила и Бейт-Сахм. Договор был заключен спустя несколько часов после продвижения сирийской армии в этом направлении.

    Уточняется, что согласно документу, боевики смогут либо покинуть район вместе с семьями, либо остаться и урегулировать свой правовой статус после сдачи оружия, сообщает РИА Новости.

    Напомним, в настоящее время на южной окраине Дамаска продолжается операция по зачистке территории от террористов запрещенной в России группировки «Исламское государство»1.Ожесточенные столкновения, в частности, продолжаются в квартале Кадам и в палестинском лагере беженцев «Ярмук».

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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