Киев, 29 апреля. Украинский президент Петр Порошенко похвастался победой украинского движения на флоте в 1918 году. Она вспомнил, как 29 апреля «над большинством кораблей Черноморского флота в Севастополе взвился сине-желтый флаг».

В своем Twitter он также написал, что «провозглашение создания ВМС Украины окончательно зафиксировало победу украинского движения на флоте, а действия украинской армии привели к падению большевистского режима в Крыму»

Отметим, что имеется в виду Крымская операция 1918 года. 29 апреля руководство Черноморского флота приняло решение спустить красные флаги и поднять украинские на кораблях, которые были расположены в Крыму, чтобы уберечь их от уничтожения немецкими войсками, оккупировавших полуостров совместно с армией Украинской народной республики.

29 квітня 1918 року над більшістю кораблів Чорноморського флоту у Севастополі замайорів синьо-жовтий стяг.



Проголошення створення ВМС України остаточно зафіксувало перемогу українського руху на флоті, а дії українського війська призвели до падіння більшовицького режиму в Криму. pic.twitter.com/SYTNSdASr8 — Петро Порошенко (@poroshenko) April 29, 2018

Напомним, ранее украинским чиновникам запретили критиковать президента страны Петра Порошенко, а также деятельность властных структур страны.