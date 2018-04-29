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Порошенко похвастался победой украинского движения на флоте в 1918 году
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    Порошенко похвастался победой украинского движения на флоте в 1918 году

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    Порошенко похвастался победой украинского движения на флоте в 1918 году

    Киев, 29 апреля. Украинский президент Петр Порошенко похвастался победой украинского движения на флоте в 1918 году. Она вспомнил, как 29 апреля «над большинством кораблей Черноморского флота в Севастополе взвился сине-желтый флаг». 

    В своем Twitter он также написал, что «провозглашение создания ВМС Украины окончательно зафиксировало победу украинского движения на флоте, а действия украинской армии привели к падению большевистского режима в Крыму»

    Отметим, что имеется в виду Крымская операция 1918 года. 29 апреля руководство Черноморского флота приняло решение спустить красные флаги и поднять украинские на кораблях, которые были расположены в Крыму, чтобы уберечь их от уничтожения немецкими войсками, оккупировавших полуостров совместно с армией Украинской народной республики.

    Напомним, ранее украинским чиновникам запретили критиковать президента страны Петра Порошенко, а также деятельность властных структур страны.

    Автор: Тимур Румянцев
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