Оппозиция возобновила акции протеста в Армении

Ереван, 29 апреля. Лидер оппозиционного движения Армении Никол Пашинян 29 апреля призвал своих единомышленников возобновить акции гражданского неповиновения на улицах Еревана. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Я призываю всех наших сторонников с 12.00 (11.00 по московскому времени) блокировать дороги и перекрестки, парализовать движение машин», — написал политик, добавив, что «внутриполитический кризис в стране близок к разрешению».

Соратники Пашиняна в воскресенье начали блокировать несколько центральных улиц армянской столицы, передает ТАСС.

Митингующие забаррикадировали улицы Туманян, Пушкин и проспект Маштоц, в нескольких частях города проводятся шествия и акции. Сотрудники правоохранительных органов следят за протестными акциями, но не предпринимают никаких мер по их пресечению.

Напомним, в Армении с 13 апреля не прекращаются массовые протесты сторонников оппозиции. Из-за ситуации в стране премьер-министр Серж Саргсян 23 апреля решил уйти в отставку, а через два дня в парламенте Армении расформировалась правящая коалиция после выхода из нее партии «Дашнакцутюн». Избрание нового премьера запланировано на 1 мая.