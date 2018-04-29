В ЛНР заявили о переброске БМП и «Градов» к линии фронта в Донбассе

Луганск, 29 апреля. ВСУ перебросили к линии фронта в Донбассе БМП, РСЗО «Град» и укрепили свои позиции личным составом, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«О том, что официальный Киев намерен решать конфликт на Донбассе исключительно силовым путем свидетельствует продолжающееся наращивание вооружения и техники вблизи линии боевого соприкосновения», — сказал Андрей Марочко.

Он подчеркнул, что в Рубежное по железной дороге прибыли девять единиц БМП, две единицы РСЗО «Град» и четыре вагона с украинскими военнослужащими. Дополнительные силы также зафиксированы в Беловодске, куда была направлена рота украинской Нацгвардии.

Киев по-прежнему не выполняет минские соглашения, согласно которым стороны обязаны отвести тяжелое вооружение от линии соприкосновения. ВСУ продолжают обстрелы территории республик Донбасса.