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В ЛНР заявили о переброске БМП и «Градов» к линии фронта в Донбассе
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    В ЛНР заявили о переброске БМП и «Градов» к линии фронта в Донбассе

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    В ЛНР заявили о переброске БМП и «Градов» к линии фронта в Донбассе

    Луганск, 29 апреля. ВСУ перебросили к линии фронта в Донбассе БМП, РСЗО «Град» и укрепили свои позиции личным составом, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

    «О том, что официальный Киев намерен решать конфликт на Донбассе исключительно силовым путем свидетельствует продолжающееся наращивание вооружения и техники вблизи линии боевого соприкосновения», — сказал Андрей Марочко.

    Он подчеркнул, что в Рубежное по железной дороге прибыли девять единиц БМП, две единицы РСЗО «Град» и четыре вагона с украинскими военнослужащими. Дополнительные силы также зафиксированы в Беловодске, куда была направлена рота украинской Нацгвардии.

    Киев по-прежнему не выполняет минские соглашения, согласно которым стороны обязаны отвести тяжелое вооружение от линии соприкосновения. ВСУ продолжают обстрелы территории республик Донбасса.

    Автор: Ирина Селезнева
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