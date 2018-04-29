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Два человека задержаны после стрельбы из свадебного кортежа в Москве
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    Два человека задержаны после стрельбы из свадебного кортежа в Москве

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    Два человека задержаны после стрельбы из свадебного кортежа в Москве

    Москва, 29 апреля. Сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль на Калужском шоссе в Москве после сообщений о стрельбе из свадебного кортежа. В результате были задержаны два человека, сообщил источник РИА Новости.

    По словам очевидцев, в одной из машин свадебного кортежа, который двигался по Красной площади, раздавались выстрелы.

    «Автомобиль был остановлен, в нем находились двое мужчин, они доставлены в отдел полиции», — пояснил собеседник агентства.

    В пресс-службе ГУ МВД по Москве факт стрельбы подтвердили. После разбирательства в полицию были доставлены два человека. Есть информация, что они стреляли из травмата.

    Автор: Алексей Громов
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