Два человека задержаны после стрельбы из свадебного кортежа в Москве

Москва, 29 апреля. Сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль на Калужском шоссе в Москве после сообщений о стрельбе из свадебного кортежа. В результате были задержаны два человека, сообщил источник РИА Новости.

По словам очевидцев, в одной из машин свадебного кортежа, который двигался по Красной площади, раздавались выстрелы.

«Автомобиль был остановлен, в нем находились двое мужчин, они доставлены в отдел полиции», — пояснил собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве факт стрельбы подтвердили. После разбирательства в полицию были доставлены два человека. Есть информация, что они стреляли из травмата.