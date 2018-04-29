Военные окажут помощь в пожароопасных регионах России — Минобороны

Москва, 29 апреля. Более 23 тысяч военнослужащих и около трех тысяч единиц инженерной, автомобильной и специальной техники находятся в готовности к выполнению задач по снижению негативного воздействия от пожаров в регионах России. Об этом говорится в сообщении министерства обороны РФ.

Отмечается, что для ведения воздушной разведки и ликвидации природных пожаров содержатся в готовности к выполнению задач четыре самолета и 22 вертолета.

Кроме того, дежурные смены Центра управления повседневной деятельностью Национального центра управления обороной Российской Федерации и органы исполнительной власти и МЧС России круглосуточно ведут мониторинг ситуации в пожароопасных регионах.

В военном ведомстве добавили, что экипажи вертолетов и транспортных самолетов ведут разведку пожарной обстановки в регионах.

Напомним, в настоящее время сильнейшие пожары бушуют на Дальнем Востоке. За минувшие сутки более 70 очагов было зафиксировано в регионе на площади 187 тыс. га.