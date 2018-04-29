Меню
Россия
Военные окажут помощь в пожароопасных регионах России — Минобороны
Весь мир
Помпео раскрыл детали встречи с лидером КНДР
Следующая новость
Загрузка...

    Военные окажут помощь в пожароопасных регионах России — Минобороны

    31

    Военные окажут помощь в пожароопасных регионах России — Минобороны

    Москва, 29 апреля. Более 23 тысяч военнослужащих и около трех тысяч единиц инженерной, автомобильной и специальной техники находятся в готовности к выполнению задач по снижению негативного воздействия от пожаров в регионах России. Об этом говорится в сообщении министерства обороны РФ.

    Отмечается, что для ведения воздушной разведки и ликвидации природных пожаров содержатся в готовности к выполнению задач четыре самолета и 22 вертолета.

    Кроме того, дежурные смены Центра управления повседневной деятельностью Национального центра управления обороной Российской Федерации и органы исполнительной власти и МЧС России круглосуточно ведут мониторинг ситуации в пожароопасных регионах.

    В военном ведомстве добавили, что экипажи вертолетов и транспортных самолетов ведут разведку пожарной обстановки в регионах.

    Напомним, в настоящее время сильнейшие пожары бушуют на Дальнем Востоке. За минувшие сутки более 70 очагов было зафиксировано в регионе на площади 187 тыс. га.

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.