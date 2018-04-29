В Госдуме объяснили страх США перед российской подлодкой Б-90 «Саров»

Американское издание Popular Mechanics рассказало об «устрашающей» российской подводной лодке Б-90 «Саров». Согласно публикации, судно может нести ядерную торпеду «Статус-6», движущаяся подводная мина способна вызвать столь мощный взрыв, который способен спровоцировать цунами.

«Статус-6» предназначена для атаки таких прибрежных целей, как порты и города, гигантской 100-мегатонной термоядерной боеголовкой», — пишут авторы публикации.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что США компенсируют свою неполноценность вооружений исключительно количеством военных баз и бесцеремонностью использования специально оборудованных территорий и оружия.

«По большому счету, Россия настолько раздражает Америку, что если бы США имели возможность, то они давным-давно уже подавили бы Российскую Федерацию при помощи своего оружия. Но поскольку их разведка работает довольно хорошо, поскольку еще в советское время у нас была хорошая школа, и был заложен хороший потенциал для того, чтобы и сегодня РФ могла производить новые виды вооружений, Америка все прекрасно понимает», — заявил политик.

По словам собеседника агентства, Россия в некоторых отраслях вооружений превосходит США, и это является неоспоримым фактом.

«Сегодня никто не будет воевать по тактике Наполеона. Сегодня не та эпоха, когда противник оценивает количество и выносливость лошадей, количество солдат, шпаг, сабель, лат, пушек и ядер. Любой конфликт сегодня могут разрешить несколько ракетных ударов, причем ракеты необязательно должны нести ядерные боеголовки. Ведь территорию того или иного государства, которую одна из сторон боевых действий намерена освободить от присутствия потенциального противника, в дальнейшем необходимо будет использовать для того, чтобы окупить и оправдать те затраты, которые страна будет нести в случае нанесения удара», — объясняет парламентарий.

Ядерное оружие, продолжает собеседник агентства, — это тот аргумент, который Россия использует для того, чтобы себя защитить. РФ никогда не будет выступать в роли страны, которая нападает первой.

«Я думаю, когда руководство США прорабатывает те или иные вопросы, связанные с Российской Федерацией, в том случае, если они позиционируют себя в качестве нападающей стороны, оно анализирует, чем Россия может ответить. И здесь очень важно посчитать соотношение сил и средств. То, что Америка ограничивается лишь оскорбительными высказываниями в адрес РФ и введением экономических санкций, но не реализует сценарий, который был использован в Ираке, Ливии или Югославии, говорит о том, что наша страна Америку превосходит в отдельных видах вооружений», — констатирует Александр Шерин.

Он добавил, что в общем военном бюджете, численности вооруженных сил, скорости развертывания сил Россия уступает Америке.