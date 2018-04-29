29 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин поздравил участников ВПО «Служу Отечеству!»

Владимир Путин поздравил участников смены «Служу Отечеству!» в лагере «Орленок» Президент России направил приветствие участникам и гостям церемонии открытия военно-патриотической смены «Служу Отечеству!» в лагере «Орленок» в Краснодарском крае. В поздравительной телеграмме Владимир Путин отметил, что собравшихся объединяет ответственная жизненная позиция, глубокое уважение к общим страницам ратной истории и, конечно, активная работа в военно-патриотических, волонтерских, ветеранских и поисковых организациях, а также искреннее стремление приносить пользу своей Родине.

От террористов освобожден квартал Аль-Мадания на юге Дамаска В результате очередной серии атак Сирийской арабской армии от террористов был освобожден квартал Аль-Мадания, расположенный на южной окраине Дамаска. Сирийские военные в настоящий момент уже приступили к осмотру освобожденных территорий. Также в квартале начался разбор завалов и фортификационных сооружений боевиков. Освобождение анклава обеспечит полную безопасность жителям столицы. Ведь в ходе обстрелов гибли и получали ранения сотни гражданских лиц, в том числе большое количество женщин и детей.

Сбой в работе Telegram был вызван отключением электричества в Амстердаме Сбои в работе Telegram связаны с отключением электричества в Амстердаме, сообщается в официальном аккаунте сервиса в твиттере. «Продолжаются ремонтные работы. Поэтому пользователи в Европе, России и СНГ не могли подключиться к мессенджеру», — говорится в сообщении. Ранее создатель Telegram Павел Дуров написал, что у европейских пользователей могут возникнуть проблемы с подключением, из-за серьезного перегрева одного из серверов.