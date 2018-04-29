Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Весь мир
29 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин поздравил участников ВПО «Служу Отечеству!»
Весь мир
Помпео раскрыл детали встречи с лидером КНДР
Следующая новость
СирияСирия РоссияРоссия УкраинаУкраина Политика Политика НовороссияНовороссия Лента новостейЛента новостей Весь мирВесь мир Фан-ТВ Фан-ТВ
ОбществоОбщество Происшествия Происшествия Иносми Иносми Соцсети Соцсети Экономика Экономика Спорт Спорт Технологии Технологии
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    29 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин поздравил участников ВПО «Служу Отечеству!»

    Владимир Путин поздравил участников смены «Служу Отечеству!» в лагере «Орленок». От террористов освобожден квартал Аль-Мадания на юге Дамаска. Сбой в работе Telegram был вызван отключением электричества в Амстердаме. Астроном-любитель зафиксировал странные объекты над поверхностью Луны.
    14:30 29 Апреля 2018
    58

     

    Владимир Путин поздравил участников смены «Служу Отечеству!» в лагере «Орленок»

    29 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин поздравил участников ВПО «Служу Отечеству!»

    Президент России направил приветствие участникам и гостям церемонии открытия военно-патриотической смены «Служу Отечеству!» в лагере «Орленок» в Краснодарском крае. В поздравительной телеграмме Владимир Путин отметил, что собравшихся объединяет ответственная жизненная позиция, глубокое уважение к общим страницам ратной истории и, конечно, активная работа в военно-патриотических, волонтерских, ветеранских и поисковых организациях, а также искреннее стремление приносить пользу своей Родине.

    От террористов освобожден квартал Аль-Мадания на юге Дамаска

    29 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин поздравил участников ВПО «Служу Отечеству!»

    В результате очередной серии атак Сирийской арабской армии от террористов был освобожден квартал Аль-Мадания, расположенный на южной окраине Дамаска. Сирийские военные в настоящий момент уже приступили к осмотру освобожденных территорий. Также в квартале начался разбор завалов и фортификационных сооружений боевиков. Освобождение анклава обеспечит полную безопасность жителям столицы. Ведь в ходе обстрелов гибли и получали ранения сотни гражданских лиц, в том числе большое количество женщин и детей.

    Сбой в работе Telegram был вызван отключением электричества в Амстердаме

    29 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин поздравил участников ВПО «Служу Отечеству!»

    Сбои в работе Telegram связаны с отключением электричества в Амстердаме, сообщается в официальном аккаунте сервиса в твиттере. «Продолжаются ремонтные работы. Поэтому пользователи в Европе, России и СНГ не могли подключиться к мессенджеру», — говорится в сообщении. Ранее создатель Telegram Павел Дуров написал, что у европейских пользователей могут возникнуть проблемы с подключением, из-за серьезного перегрева одного из серверов.

    Астроном-любитель зафиксировал странные объекты над поверхностью Луны

    29 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин поздравил участников ВПО «Служу Отечеству!»

    Астроном-любитель снял три необычных объекта, на большой скорости пролетевших мимо Луны. На первых секундах записи он подробно показывает лунную поверхность, но спустя минуту, на фоне спутника быстро пролетают три круглых объекта. Автор видео предположил, что снял взмывающие в небо гелиевые шары. Но некоторые пользователи предположили, что странными объектами на записи могли быть метеориты.

     

    Оглавление
    Закрыть
    Читайте нас в Дзене
    Дуров рассказал о сбое в работе Telegram у европейских пользователей

    Дуров рассказал о сбое в работе Telegram у европейских пользователей

    3:29   29 Апреля 2018
    1427
    Сирия: в свои дома в Восточной Гуте вернулись более 63,2 тыс. беженцев

    Сирия: в свои дома в Восточной Гуте вернулись более 63,2 тыс. беженцев

    22:31   28 Апреля 2018
    647
    ФАН публикует видео с места аварийной посадки Ил-38

    ФАН публикует видео с места аварийной посадки Ил-38

    21:30   28 Апреля 2018
    15892
    «Россия не останется в долгу»: МИД РФ ответил Литве на расширение «списка Магнитского»

    «Россия не останется в долгу»: МИД РФ ответил Литве на расширение «списка Магнитского»

    18:13   28 Апреля 2018
    9549