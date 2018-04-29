29 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин поздравил участников ВПО «Служу Отечеству!»

Владимир Путин поздравил участников смены «Служу Отечеству!» в лагере «Орленок»
Президент России направил приветствие участникам и гостям церемонии открытия военно-патриотической смены «Служу Отечеству!» в лагере «Орленок» в Краснодарском крае. В поздравительной телеграмме Владимир Путин отметил, что собравшихся объединяет ответственная жизненная позиция, глубокое уважение к общим страницам ратной истории и, конечно, активная работа в военно-патриотических, волонтерских, ветеранских и поисковых организациях, а также искреннее стремление приносить пользу своей Родине.
От террористов освобожден квартал Аль-Мадания на юге Дамаска
В результате очередной серии атак Сирийской арабской армии от террористов был освобожден квартал Аль-Мадания, расположенный на южной окраине Дамаска. Сирийские военные в настоящий момент уже приступили к осмотру освобожденных территорий. Также в квартале начался разбор завалов и фортификационных сооружений боевиков. Освобождение анклава обеспечит полную безопасность жителям столицы. Ведь в ходе обстрелов гибли и получали ранения сотни гражданских лиц, в том числе большое количество женщин и детей.
Сбой в работе Telegram был вызван отключением электричества в Амстердаме
Сбои в работе Telegram связаны с отключением электричества в Амстердаме, сообщается в официальном аккаунте сервиса в твиттере. «Продолжаются ремонтные работы. Поэтому пользователи в Европе, России и СНГ не могли подключиться к мессенджеру», — говорится в сообщении. Ранее создатель Telegram Павел Дуров написал, что у европейских пользователей могут возникнуть проблемы с подключением, из-за серьезного перегрева одного из серверов.
Астроном-любитель зафиксировал странные объекты над поверхностью Луны
Астроном-любитель снял три необычных объекта, на большой скорости пролетевших мимо Луны. На первых секундах записи он подробно показывает лунную поверхность, но спустя минуту, на фоне спутника быстро пролетают три круглых объекта. Автор видео предположил, что снял взмывающие в небо гелиевые шары. Но некоторые пользователи предположили, что странными объектами на записи могли быть метеориты.