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ЛНР: за сутки ВСУ выпустили 70 снарядов, мин и гранат
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    ЛНР: за сутки ВСУ выпустили 70 снарядов, мин и гранат

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    ЛНР: за сутки ВСУ выпустили 70 снарядов, мин и гранат

    Луганск, 29 апреля. За минувшие сутки украинские силовики выпустили по территории ЛНР более 70 боеприпасов, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

    Ситуация в зоне ответственности оборонного ведомства ЛНР имеет тенденцию к обострению, подчеркнул он.

    «Обстрелам подверглись позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Донецкий, Нижнее Лозовое, Веселогоровка, Желобок и Калиново», — сказал Марочко.

    При обстрелах ВСУ использовали минометы калибром 120 мм и 82 мм, гранатометы, стрелковое оружие, вооружение БМП. Всего по территории ЛНР было выпущено 70 снарядов, мин, гранат, добавили в ЛНР.

    Ранее сообщалось, что жители подконтрольных Киеву территорий Донбасса примут участие в «Марше мира». Об этом сообщил глава Федерации профосюзов ЛНР Олег Акимов.

    Автор: Дима Оленин
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