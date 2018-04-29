ЛНР: за сутки ВСУ выпустили 70 снарядов, мин и гранат

Луганск, 29 апреля. За минувшие сутки украинские силовики выпустили по территории ЛНР более 70 боеприпасов, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ситуация в зоне ответственности оборонного ведомства ЛНР имеет тенденцию к обострению, подчеркнул он.

«Обстрелам подверглись позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Донецкий, Нижнее Лозовое, Веселогоровка, Желобок и Калиново», — сказал Марочко.

При обстрелах ВСУ использовали минометы калибром 120 мм и 82 мм, гранатометы, стрелковое оружие, вооружение БМП. Всего по территории ЛНР было выпущено 70 снарядов, мин, гранат, добавили в ЛНР.

Ранее сообщалось, что жители подконтрольных Киеву территорий Донбасса примут участие в «Марше мира». Об этом сообщил глава Федерации профосюзов ЛНР Олег Акимов.