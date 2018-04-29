Меню
Общество
Комплекс «Панцирь-С» и ЗРК С-300 покажут на параде Победы в Новочеркасске 
Весь мир
Помпео раскрыл детали встречи с лидером КНДР
Следующая новость
Загрузка...

    Комплекс «Панцирь-С» и ЗРК С-300 покажут на параде Победы в Новочеркасске 

    34

    Комплекс «Панцирь-С» и ЗРК С-300 покажут на параде Победы в Новочеркасске 

    Краснодар, 29 апреля. Российские зенитно-ракетные пушечные комплексы «Панцирь-С» и зенитные ракетные системы С-300 покажут на параде 9 мая в Новочеркасске. Об этом сообщил глава пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев.

    На параде ко Дню Победы в Новочеркасске проедут около 40 единиц современного вооружения и военной техники. Речь идет о бронеавтомобилях «Тигр», БМП-3, танках Т-72-Б3, зенитно-ракетных пушечных комплексах «Панцирь-С». По словам Вадима Астафьева, в колонне также будут присутствовать реактивные системы залпового огня «Град-М», С-300 «Фаворит» и бронетранспортеры БТР-82АМ. 

    Порядка 700 человек примут участие в военном параде из подразделений ЮВО. В одном строю пройдут кадеты, юнармейцы, свободные батальоны Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии, спасатели МЧС РФ, общей численностью до пятисот человек.

    Также парады с привлечением российской военной техники пройдут в Севастополе, Керчи, Ставрополе, Симферополе и других городах. В общей сложности в Южном округе в праздничных мероприятиях примут участие свыше 24 тысяч военных и силовиков. 

    Комплекс «Панцирь-С» и ЗРК С-300 покажут на параде Победы в Новочеркасске 

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.