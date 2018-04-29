Сирия новости 29 апреля 16.30: ИГ потеряло ряд позиций в пригороде Дамаска, несколько жителей Идлиба пострадали при взрывах

Сирия, 29 апреля. САА при поддержке ВКС РФ освободила от ИГ1 ряд территорий на юге Дамаска, несколько мирных жителей Идлиба пострадало при взрывах, в Алеппо неизвестные убили двух мирных жителей. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА в Дамаске, бьют по «Ан-Нусре» в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: при поддержке ВКС РФ освободили от ИГ ряд территорий Дамаска, атакуют «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

«Исламское государство»1: теряет позиции в Дамаске.

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продолжает продвигаться в южных пригородах Дамаска. Военный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@PetoLucem), что правительственные войска САР выбили террористов «Исламского государства» из кварталов Аль-Асали и Аль-Джура, а также взяли под контроль район Аль-Кадам.

Столкновения между САА и радикальными исламистами продолжаются в районе Хаджар аль-Асвад. Ранее сообщалось, что солдаты армии Башара Асада уничтожили более 68 боевиков ИГИЛ1.

Провинция Алеппо

На западе провинции Алеппо обнаружены двое убитых местных жителей. Тела переданы для дальнейшего разбирательства Свободной сирийской полиции (FSP). Об этом пишет местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@HalabTodayTV).

Ранее сообщалось, что ВС Турции ведут артиллерийский обстрел опорных пунктов курдских Отрядов народной самообороны (YPG) недалеко от населенного пункта Мазрардавида, расположенного восточнее города Айн аль-Араб на северо-востоке региона.

Провинция Идлиб

Местный источник в провинции Идлиб пишет на своей странице в социальной сети Twitter (@anteebah_alSham), что в городе Джиср аш-Шугур прогремел взрыв. Есть информация о пострадавших среди мирного населения, однако точных данных не сообщается.

Еще одно взрывное устройство сдетонировало в административном центре провинции. Военный Twitter-канал (@anteebah_alSham) передает, что в результате происшествия несколько гражданских получили тяжелые ранения.

Провинция Хама

Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ атакует позиции террористов «Джебхат ан-Нусры»1 в северной части провинции Хама. Военный источник пишет в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@anteebah_alSham), что правительственные войска ведут артиллерийский обстрел пунктов дислокации радикалов в окрестностях поселений Кафр Зета, Аль-Латамина и Аз-Закият.

Местный источник передает в Twitter (@MasarPressNet), что недалеко от деревни Тулуль аль-Хомр на юге региона зафиксированы перестрелки между САА и незаконными вооруженными формированиями.

Ирак

Информационное агентство Iraqi News передает, ссылаясь на источники в командовании иракской армии, что в Мосуле арестовано несколько террористов «Исламского государства», в том числе, высокопоставленный командир ИГ. Кроме того в деревне Кайяра к югу от бывшей столицы «Халифата» силы безопасности задержали девять женщин, связанных с ИГИЛ.

По сведениям Iraqi News, 60 иностранок, сражавшихся на стороне радикальных исламистов, предстанут перед судом в ближайшее время.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)