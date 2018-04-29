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Apple уберет раздражающее пользователей iPhone ограничение
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    Apple уберет раздражающее пользователей iPhone ограничение

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    Apple уберет раздражающее пользователей iPhone ограничение

    Нью-Йорк, 29 апреля. Американская корпорация Apple уберет из iPhone ненужное и раздражающее пользователей ограничение, которое не позволяет скачивать программы без сети Wi-Fi.

    Программное обеспечение «яблочной» компании с самого начала имело большое количество ограничений, но в текущем году большую часть разработчики убрали.

    На сегодняшний день пользователи просят разработчиков решить вопрос со скачиванием приложений. Например, накануне вышло обновление iOS 11.3.1, которое весит всего 38 мегабайтов, а из-за маленького объема люди не могли установить патч без сети Wi-Fi.

    Пользователи просят создателей Apple изменить условия пользовательского договора и разрешить скачивание ПО весом от 400 до 500 мегабайтов по сетям 3G или 4G LTE.

    Возможно, на грядущем мероприятии WWDC 2018 компания сообщит хорошую новость для своих пользователей, которые в течение долгого времени просили изменений.

    Автор: Дана Балан
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