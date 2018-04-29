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Путин: Россия готова содействовать налаживанию отношений Южной и Северной Кореи
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    Путин: Россия готова содействовать налаживанию отношений Южной и Северной Кореи

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    Путин: Россия готова содействовать налаживанию отношений Южной и Северной Кореи

    Москва, 29 апреля. Президент России Владимир Путин в телефонной беседе с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином выразил готовность продолжить содействие налаживанию взаимодействия между Сеулом и Пхеньяном, сообщает пресс-служба Кремля.

    «Подтверждена готовность России и далее содействовать налаживанию практического взаимодействия между Республикой Корея и КНДР, в частности — за счет реализации крупных трехсторонних инфраструктурных и энергетических проектов», — отмечается в сообщении.

    Путин также отметил важность продолжения усилий всех сторон, вовлеченных в ситуацию вокруг Корейского полуострова, с учетом тех ориентиров, которые содержатся в российско-китайской «дорожной карте» урегулирования.

    Мировые лидеры обсудили вопросы двусторонних отношений с акцентом на развитие сотрудничества РФ и Республики Корея в различных областях.

    Ранее сообщалось, что Путин и Мун Чжэ Ин позитивно оценили договоренности, достигнутые на встрече глав Южной Кореи и КНДР. Телефонный разговор состоялся по инициативе Сеула.

    Автор: Дима Оленин
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