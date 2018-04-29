Политика России: Итоги за неделю

На этой неделе президент подписал ряд законопроектов. Один из них предусматривает ужесточение наказания за ЧП на опасных производственных объектах. Согласно этому документу виновным в нанесении тяжкого вреда здоровью человека или крупного ущерба грозит штраф до 400 тысяч рублей или тюремное заключение до трех лет. Другой направлен на предотвращение возможности кражи средств с банковских и электронных карт. Мошеннические схемы с участием электронных носителей денежных средств теперь грозят заключением до трех лет тюремного срока. До этого закон предусматривал за мошенничество с картами только арест на период до четырех месяцев.

Еще один одобренный Путиным законопроект предусматривает налоговые льготы работодателям, которые оплачивают отпуск своих сотрудников на курортах в пределах России. Закон разработан в целях поддержки туризма внутри страны, также он будет иметь спрос у семей с небольшим уровнем дохода.

В четверг и пятницу Владимир Путин находился с рабочим визитом в Санкт-Петербурге. Посетил политехнический университет Петра Великого, где проходил съезд Российского союза ректоров. На повестке дня были вопросы построения стратегии научно-технологического развития России, взаимодействия университетов со школами и обществом, а также международные аспекты деятельности российских университетов. Студенты продемонстрировали Путину солнцемобиль – изобретение, позволяющее на одной энергии солнца преодолевать до пятисот километров.

На следующий день глава государства посетил Таврический дворец и Русское географическое общество. Во дворце Владимир Путин выступил перед Советом законодателей. Одним из ключевых вопросов на обсуждении стали меры по реализации послания Президента Федеральному Собранию. В штаб-квартире Русского географического общества Путин провёл юбилейное, десятое заседание попечительского совета. На нем он вручил медали и почетные грамоты, а также оценил лучшие проекты текущего года, представленные членами общества.

Пока первое лицо страны продолжает работу, общество обсуждает грядущие изменения в правительстве. Они ожидаются сразу после инаугурации Владимира Путина. Нового премьер-министра утвердят уже на следующий день, а он, в свою очередь, внесет изменения в кабинет министров. В четверг Дмитрий Медведев провел последние заседания правительства в том виде, в котором оно сейчас существует.

Тем не менее, кабмин в текущем составе тоже не сидит, сложа руки. В частности, более пяти миллиардов рублей было им выделено на инвестиции в проекты агропромсектора. Деньги пойдут на субсидии для кредитных организаций, которые возместят недополученную прибыль по кредитам. В правительстве считают, что выделенные средства помогут аграриям привлечь более 180 миллиардов рублей.

Тем временем, Госдума и Совет Федерации работали над ответом Западу на санкции, введенные против России. Так депутаты предложили штрафовать компании, исполняющие санкции США.

«Если гражданина можно привлечь к уголовной ответственности, то компанию нельзя», — объяснил инициативу первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Поэтому нижняя палата российского парламента сейчас обсуждает возможность установления для компаний, которые исполняют антироссийские санкции США на территории РФ, достаточно высоких штрафов.

А вот Совфед разделился во мнениях по поводу законопроекта о противодействии санкциям, внесенного в думу 13 апреля. Так комитет Совета по конституционному законодательству поддержал законопроект. А социальный комитет выступил с инициативой о доработке. Например, законодатели осудили ту часть документа, которая предлагает запретить либо ограничить ввоз иностранных лекарств в Россию, включая медикаменты американского производства. В Совфеде считают, что это положение может увеличить стоимость российских медикаментов или вообще оставить граждан страны без необходимых препаратов, которые не производятся в России.