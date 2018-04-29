Ученые научили протезы адаптировать «осязание» под движения человека

Вашингтон, 29 апреля. Американские ученые заявили о создании уникальной разработки, способной улучшить функцию осязания у протезов конечностей под деятельность человека. Устройство протестировали в Иллинойском Университете. Участники испытания нового протеза занимались спортом, забивали гвозди и ходили по лестнице.

Результаты тестов были опубликованы в журнале Science Robotics. Проблемой функции осязания группа исследователей во главе с Тимом Бреттлом занялась на фоне частых жалоб со стороны людей, потерявших конечности. По их словам, периодически имплантанты теряют чувствительность. Виной тому выступают несколько факторов, а именно проводимость кожи, характеристики контактов и плотности прилегания электродов. Более того, влиять на чувствительность протезов может даже пот.

.@Illinois_Alma engineers have invented a controller for regulating sensation intensity in #prosthetics. It helps maintain life-like sensory stimulation even during physical exercise, when users sweat or experience peeling electrodes: https://t.co/B6Lmo2AR8T pic.twitter.com/9hwlHvh7rs — Science Robotics (@SciRobotics) April 25, 2018

В ходе исследования ученые сперва разработали модель зависимости стимуляции током для постоянного устойчивого «осязания» от условий контакта кожи с электродами. Именно это потом легло в основу создания уникального алгоритма, который затем протестировали десять добровольцев.

В ходе теста ученые меняли характеристики контакта кожи с электродами, что помогло настроить алгоритм на автоматическое изменение плотности тока. В итоге им удалось добиться того, что восприятие кожи на протезах почти перестало снижаться в зависимости от бытовых факторов.