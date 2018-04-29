Меню
Весь мир
Ученые научили протезы адаптировать «осязание» под движения человека
Политика
Помпео назвал главную цель встречи с Ким Чен Ыном
Следующая новость
Загрузка...

    Ученые научили протезы адаптировать «осязание» под движения человека

    214

    Ученые научили протезы адаптировать «осязание» под движения человека

    Вашингтон, 29 апреля. Американские ученые заявили о создании уникальной разработки, способной улучшить функцию осязания у протезов конечностей под деятельность человека. Устройство протестировали в Иллинойском Университете. Участники испытания нового протеза занимались спортом, забивали гвозди и ходили по лестнице.

    Результаты тестов были опубликованы в журнале Science Robotics. Проблемой функции осязания группа исследователей во главе с Тимом Бреттлом занялась на фоне частых жалоб со стороны людей, потерявших конечности. По их словам, периодически имплантанты теряют чувствительность. Виной тому выступают несколько факторов, а именно проводимость кожи, характеристики контактов и плотности прилегания электродов. Более того, влиять на чувствительность протезов может даже пот.

    В ходе исследования ученые сперва разработали модель зависимости стимуляции током для постоянного устойчивого «осязания» от условий контакта кожи с электродами. Именно это потом легло в основу создания уникального алгоритма, который затем протестировали десять добровольцев.

    В ходе теста ученые меняли характеристики контакта кожи с электродами, что помогло настроить алгоритм на автоматическое изменение плотности тока. В итоге им удалось добиться того, что восприятие кожи на протезах почти перестало снижаться в зависимости от бытовых факторов.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.