Ураганный ветер в Башкирии сорвал крыши домов, школ и детских садов

Уфа, 29 апреля. Ураганный ветер в Башкирии сорвал крыши нескольких жилых домов, школ и детских садов. Спасатели в регионе работают в режиме повышенной готовности, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.

В субботу и воскресенье в регионе остается сильный ветер, скорость которого достигает 26 метров в секунду.

«В субботу шквалистый ветер повредил кровлю 8 частных и 1 двухэтажного дома в поселке Ермекеево, повреждена крыша еще одного дома в деревне Нижне-Улу-Елга. В поселке Бижбуляк частично повреждена кровля здания детского сада и кровли двух зданий на территории молочно-товарной ферм», — говорится в сообщении.

В воскресенье ветер повредил кровлю школы в деревне Старокурмашево Кушнаренского района. В результате никто не пострадал.

Сейчас сотрудники МЧС работают в режиме «повышенная готовность». Резервные источники электропитания приведены в состояние готовности.