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Путин и Мун Чжэ Ин позитивно оценили договоренности, достигнутые на встрече глав Южной Кореи и КНДР
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Помпео раскрыл детали встречи с лидером КНДР
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    Путин и Мун Чжэ Ин позитивно оценили договоренности, достигнутые на встрече глав Южной Кореи и КНДР

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    Путин и Мун Чжэ Ин позитивно оценили договоренности, достигнутые на встрече глав Южной Кореи и КНДР

    Москва, 29 апреля. Президент России Владимир Путин и его южнокорейский коллега Мун Чжэ Ин позитивно оценили договоренности, достигнутые на встрече лидеров Южной Кореи и КНДР. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

    По данным пресс-службы Кремля, телефонный разговор состоялся по инициативе Сеула. В ходе беседы Мун Чжэ Ин в деталях рассказал о результатах своей встречи в Пханмунчжоме с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

    «В ходе обмена мнениями обе стороны позитивно оценили достигнутые на этой встрече договоренности. Особо выделено зафиксированное в Пханмунчжомской декларации намерение обеспечить безъядерный статус Корейского полуострова путем его полной денуклеаризации. Высказана уверенность, что согласованные меры по развитию межкорейского сотрудничества будут также способствовать продвижению региона к миру и стабильности», — говорится в сообщении Кремля.

    Напомним, в прошлую пятницу состоялся первый за 10 лет саммит между лидерами Южной Кореи и КНДР, по итогам которого стороны высказались по поводу нормализации отношений между Сеулом и Пхеньяном.

    Автор: Дана Балан
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