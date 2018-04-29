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Сотрудник АЗС без вести пропал при пожаре в резервуаре с бензином в Смоленской области
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    Сотрудник АЗС без вести пропал при пожаре в резервуаре с бензином в Смоленской области

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    Сотрудник АЗС без вести пропал при пожаре в резервуаре с бензином в Смоленской области

    Вязьма, 29 апреля. Сотрудник автозаправочной станции пропал без вести при пожаре, который произошел в резервуаре с топливом под Вязьмой. Об этом в воскресенье сообщил источник в Главном управлении МЧС по Смоленской области.

    «Судьба одного сотрудника АЗС неизвестна, ведется его поиск», — сообщил источник, добавив, что на данный момент пожар удалось потушить.

    Отмечается, что в подземном резервуаре, который находился на продувке, было порядка 600 кубометров бензина.

    Напомним, ранее сообщалось, что резервуар с нефтепродуктами объемом до 5 тонн загорелся в Смоленской области. Информация о возгорании поступила около полудня.

    На месте работают экстренные службы. Выясняются все подробности и обстоятельства произошедшего.

    Автор: Дана Балан
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