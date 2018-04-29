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«Кроме денег еще мозги нужны»: россияне ответили сенатору США, заявившему о превосходстве РФ в киберпространстве
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    «Кроме денег еще мозги нужны»: россияне ответили сенатору США, заявившему о превосходстве РФ в киберпространстве

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    «Кроме денег еще мозги нужны»: россияне ответили сенатору США, заявившему о превосходстве РФ в киберпространстве

    Москва, 29 апреля. Член комитета сената США по разведке Марк Уорнер выразил беспокойство в связи с тем, что Россия опережает его страну в киберпространстве, при этом имеет гораздо меньший бюджет, передает CNN.

    «Наш военный бюджет, который мы только что приняли, составляет 700 миллиардов долларов. Военный бюджет России составляет 68 миллионов долларов, но они намного мощнее в плане дезинформации и в киберпространстве», — сказал сенатор Марк Уорнер. 

    Россияне с юмором восприняли опасения американского сенатора. Один из пользователей напомнил про шутки известного сатирика Михаила Задорнова по интеллектуальный уровень жителей США.

    «В который раз убеждаюсь, что прав Задорнов. Ну, не понимают они, что кроме денег еще мозги нужны», — написал Константин П.

    «Выступаем двигателем прогресса, как ни крути», — посмеялся пользователь Д.

    «Российские танкисты громят американские войска в World of Tanks. Конгресс США волнуется», — пошутил Аноним.

    «Кроме денег еще мозги нужны»: россияне ответили сенатору США, заявившему о превосходстве РФ в киберпространстве

    Однако проблема американского ВПК заключается в том, что часть оборонного бюджета оседает в карманах самих сенаторов и руководства Пентагона. Коррупция в США имеет большой масштаб. 

    «У Америки если военный бюджет превысит даже 1 трлн. дол., они все равно по многим военным направлениям будут уступать России. И этому есть объяснение: распил бюджета происходит по методу: 50%  — на военные нужды, 50%  — отмыв. При этом качественные и умные ракеты падают, не долетев до цели», — считает пользователь greatbek.

    Автор: Ирина Селезнева
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