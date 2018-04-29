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Ученые рассказали, как изменится климат в Индонезии и Амазонии
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    Ученые рассказали, как изменится климат в Индонезии и Амазонии

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    Ученые рассказали, как изменится климат в Индонезии и Амазонии

    Вашингтон, 29 апреля. Ученые из Калифорнийского университета считают, что увеличение парниковых газов может привести к высыханию тропических лесов Амазонки. В лесных районах Африки и Индонезии, напротив, будет существенное увеличение влажности.

    Изменение осадков связано с реакцией тропических лесов Амазонии и Азии на избыток углекислого газа. Количество воды, которое попадает в атмосферу, сокращается. Это в свою очередь влияет на изменение потоков ветра и влаги, которая идет со стороны океана.

    В результате это приводит к дисбалансу в различных точках Земли, что в свою очередь может высушить Амазонку. В то же время Индонезия может получить гораздо больше влаги.

    Автор: Дима Оленин
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