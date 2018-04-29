Меню
Политика
Вашингтон не хочет доплачивать Европе за русофобию — эксперт
Политика
В посольстве РФ в Лондоне рассказали о ситуации с расследованием дела Скрипалей
Следующая новость
Загрузка...

    Вашингтон не хочет доплачивать Европе за русофобию — эксперт

    628

    Вашингтон не хочет доплачивать Европе за русофобию

    Москва, 29 апреля. Визит Ангелы Меркель в Вашингтон не сгладил противоречия между Старым светом и США, возникшие из-за антироссийских санкций, поскольку «европейская экономика связана с Россией в значительно большей степени, чем американская».  Политолог, эксперт Изборского клуба Андрей Коваленко считает, что геополитическая солидарность для наших западных партнеров — дело не безвозмездное.

    «Американцы и европейцы будут до последнего сохранять дружественные улыбки и доброжелательный тон, — говорит Коваленко Федеральному агентству новостей. — Но по обе стороны океана понимают, что экономические расходы на русофобию становятся важным предметом торга».

    По словам эксперта, Вашингтон должен будет чем-то жертвовать за сохранение невыгодных для Германии санкций. Придется — платить деньгами, ресурсами, услугами или геополитической и военной протекцией.

    Напомним, по завершению встречи в Белом доме федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп дали пресс-конференцию, в ходе которой было заявлено, что «никто не заинтересован в плохих отношениях с Россией».

    Ранее аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок выразил в интервью ФАН мнение, что, в отличие от США, страны ЕС и, в частности, Германия демонстрируют очевидную усталость от антироссийских санкций. Для Европы их продолжение и тем более усиление — явно не самая привлекательная перспектива.

    Автор: Наталья Макеева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.