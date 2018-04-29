Вашингтон не хочет доплачивать Европе за русофобию

Москва, 29 апреля. Визит Ангелы Меркель в Вашингтон не сгладил противоречия между Старым светом и США, возникшие из-за антироссийских санкций, поскольку «европейская экономика связана с Россией в значительно большей степени, чем американская». Политолог, эксперт Изборского клуба Андрей Коваленко считает, что геополитическая солидарность для наших западных партнеров — дело не безвозмездное.

«Американцы и европейцы будут до последнего сохранять дружественные улыбки и доброжелательный тон, — говорит Коваленко Федеральному агентству новостей. — Но по обе стороны океана понимают, что экономические расходы на русофобию становятся важным предметом торга».

По словам эксперта, Вашингтон должен будет чем-то жертвовать за сохранение невыгодных для Германии санкций. Придется — платить деньгами, ресурсами, услугами или геополитической и военной протекцией.

Напомним, по завершению встречи в Белом доме федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп дали пресс-конференцию, в ходе которой было заявлено, что «никто не заинтересован в плохих отношениях с Россией».

Ранее аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок выразил в интервью ФАН мнение, что, в отличие от США, страны ЕС и, в частности, Германия демонстрируют очевидную усталость от антироссийских санкций. Для Европы их продолжение и тем более усиление — явно не самая привлекательная перспектива.