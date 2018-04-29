Сирия: ФАН публикует видео передвижения колонны российской военной полиции в городе Дума

Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) снял на видео передвижение колонны российской военной полиции в городе Дума, который стал последним населенным пунктом, освобожденным от боевиков незаконных бандформирований в Восточной Гуте.

Несмотря на то, что российские военнослужащие не участвовали в непосредственном наступлении правительственных войск на позиции «Джейш аль-Ислам», «Ахрар аш-Шам», «Хайят Тахрир аш-Шам» и других вооруженных группировок, они сыграли существенную роль в возвращении пригородов Дамаска под контроль законного сирийского правительства. Именно усилиями российской военной полиции были созданы и успешно функционировали гуманитарные коридоры, через которые осуществлялся вывод мирных жителей с территорий, подконтрольных боевикам, а впоследствии и самих боевиков, которые приняли условия сирийского руководства — сдать оружие и отправиться на территорию зоны деэскалации «Идлиб», чтобы начать там мирную жизнь.

Подразделения российской военной полиции приступили к работе на территории Думы 12 апреля. Их задача — обеспечение безопасности и оказание гуманитарной помощи мирным жителям. Как удалось выяснить корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН), местное население радуется присутствию военнослужащих РФ, сравнивая свое положение с тем, когда город находился под контролем «Джейш аль-Ислам». Как можно видеть на видео, люди выстраиваются в очереди для получения продуктовых наборов и медицинской помощи, предоставляемых российской стороной.

Напомним, вывод боевиков из Думы был полностью завершен 14 апреля. В общей сложности, по заявлениям начальника ЦПВС генерал-майора Юрия Евтушенко, покинули 21145 боевиков и членов их семей.