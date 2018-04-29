Если не тарифы, то квоты: какими будут последствия ультиматума США в «торговой войне» с Европой

Руководство США потребовало от ЕС и Канады смириться с таможенными квотами на экспорт стали и алюминия, об этом сообщает Bloomberg.

«Мы просим всех согласиться если не на тарифы, то на квоты», — сказал министр торговли США Уилбур Росс.

Для стран Евросоюза пошлины начнут действовать с 1 мая 2018 года.

Директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что квоты с высокой долей вероятности будут приняты, хотя, возможно, и в компромиссной форме.

«Это связано с тем, что в США очень сильна тенденция на закрытие рынка. Открытый глобалистский рынок невыгоден Соединенным Штатам, и они намерены протекционистскими мерами добиваться повышения доходов государства за счет создания рабочих мест и стимулирования развития собственных отраслей промышленности», — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что внутри США существует очень конкурентный рынок, который функционирует практически без дотаций со стороны государства, поскольку это Штаты развиваются как либеральная страна.

«Промышленность во многих других странах развивалась за счет дотаций, за счет создания привилегированных условий для компаний. То есть, металлургия в большинстве стран развивалась при поддержке государства. В итоге сложилась ситуация, при которой предприятия США вынуждены конкурировать с предприятиями других стран, которые существовали за счет дотаций, это и Китай, и та же самая Канада, и Евросоюз. [Дональд] Трамп правильно говорит, что это несправедливо. Если власти других государств будут выделять компаниям дотации, тогда США будут вводить квоты и защищать свой рынок», — заключил политический аналитик.

При этом он исключил поворот стран Евросоюза в сторону России, поскольку они участвуют в гибридной войне против нашего государства.