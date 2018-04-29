Названа причина переноса первого в этом году рейса лайнера «Князь Владимир»

Севастополь, 29 апреля. Первый рейс лайнера «Князь Владимир» в навигации текущего года, который был запланирован на 29 апреля, перенесен на 6 мая по причине неисправности судна. Об этом в воскресенье сообщила компания-туроператор «Черноморские круизы».

По имеющимся данным, пассажирский лайнер «Князь Владимир» ранее был полностью подготовлен к нынешнему сезону и ожидал выхода из порта Севастополь в сочинский порт, но во время проведения швартовных тестов система наблюдения и контроля параметров деталей судна зафиксировала ошибку.

В компании отметили, что данная неисправность не является серьезной поломкой, передает РИА Новости.

«На данный момент причина неисправности выявлена и устраняется. Руководством компании-оператора «Черноморские круизы» принято решение о переносе даты рейса на 6 мая. Компания приносит свои извинения пассажирам за предоставленные неудобства и делает все возможное, чтобы туристы остались довольны предложенными альтернативными вариантами», — говорится в сообщении компании.

Также сообщается, что туристам было предложено несколько вариантов: перенос даты круиза с денежной компенсацией семидневного пребывания в гостиницах, включающее полный пансион и экскурсии или компенсация всех понесенных убытков на покупку путевок и проездных билетов и предоставление путевки на любой из рейсов в навигацию текущего года.