«Сигнал другим странам»: Клинцевич отреагировал на ответ РФ после расширения Литвой «списка Магнитского»



Москва, 29 апреля. Сенатор Франц Клинцевич прокомментировал запрет Россией въезда для антироссийски настроенных граждан Литвы, отметив, что это «сигнал другим странам, идущим в фарватере американской политики».

МИД РФ 28 апреля распространил сообщение, в котором предупредил Литву об ответных шагах на расширение Вильнюсом «списка Магнитского». Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Москва «не останется в долгу» в связи с провокационными действиями других стран.

Сенатор Франц Клинцевич отметил, что Россия не делит страны на большие и малые, исходя из их геополитического веса или военной мощи. Он задался риторическим вопросом, кто больше пострадает от «резкого похолодания российско-литовских отношений», считая ответ очевидным.

«Вместе с тем нельзя не видеть, что решение о запрете въезда в нашу страну антироссийски настроенных граждан Литвы носит в определенной степени профилактический характер. Это – своего рода сигнал и другим странам, идущим в фарватере американской политики», — сказал Клинцевич, его комментарий поступил в распоряжение Федерального агентства новостей.

Он предупредил, что Россия и в будущем будет жестко отвечать на любые недружественные акции со стороны других государств. Напомним, что Литва ввела запрет на въезд в страну 44 россиянам. Аналог «закона Магнитского» был подписан президентом прибалтийской страны Далей Грибаускайте осенью 2017 года.