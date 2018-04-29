Мюзикл «Лукоморье» покажут в московском парке «Зарядье»

Москва, 29 апреля. Мюзикл «Лукоморье», вошедший в книгу рекордов России, покажут в парке «Зарядье» 29 апреля в рамках фестиваля «Московская весна A Capella», сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

«Эта постановка уже вошла в книгу рекордов России как первый национальный мюзикл с русским либретто», — передает агентство РИА Новости слова представителя оргкомитета.

Во время мюзикла сцена в парке станет сказочным лесом, населенным волшебниками, богатырями и красавицами. В «Лукоморье» дети смогут увидеть героев своих любимых русских сказок: Кощея Бессмертного, Кота Ученого и многих других.

Отметим, что фестиваль «Московская весна A Capella» стартовал в российской столице 27 апреля, он завершится 9 мая.