Жительница Кузбасса показала фото необычного природного явления

Кемерово, 29 апреля. Жительница Кузбасса запечатлела удивительное природное явление: на небе в Прокопьевске появились два солнца.

Соответствующий снимок опубликовала местная жительница в социальной сети «ВКонаткте», передает «Газета Кемерова». На снимке, сделанном в Прокопьевске, запечатлено необычное природное явление, которое принято называть гало. Атмосферное явление предполагает образование на небе двух солнц благодаря оптическому феномену.

Такое необычное природное явление связано с ледяными кристаллам, которые образуются в перистых облаках вокруг сильных источников света.