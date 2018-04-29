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Жительница Кузбасса показала фото необычного природного явления
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    Жительница Кузбасса показала фото необычного природного явления

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    Жительница Кузбасса показала фото необычного природного явления

    Кемерово, 29 апреля. Жительница Кузбасса запечатлела удивительное природное явление: на небе в Прокопьевске появились два солнца.

    Соответствующий снимок опубликовала местная жительница в социальной сети «ВКонаткте», передает «Газета Кемерова». На снимке, сделанном в Прокопьевске, запечатлено необычное природное явление, которое принято называть гало. Атмосферное явление предполагает образование на небе двух солнц благодаря оптическому феномену.

    Такое необычное природное явление связано с ледяными кристаллам, которые образуются в перистых облаках вокруг сильных источников света. 

     

    Автор: Алексей Громов
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