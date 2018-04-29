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Сталлоне привезет спектакль «Преодоление» в Москву
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    Сталлоне привезет спектакль «Преодоление» в Москву

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    Сталлоне привезет спектакль «Преодоление» в Москву

    Москва, 29 апреля. Известный голливудский актер Сильвестр Сталлоне приедет в Москву, чтобы представить свою автобиографическую постановку «Преодоление», сообщает пресс-служба премии «След во вселенной».

    «Звезда фильма «Рокки» приедет в Москву в сентябре 2018 года», — отмечается в сообщении.

    В рамках поездки актер презентует свою постановку «Преодоление» в московском «Крокус Сити Холле». В основе спектакля лежит биография Сталлоне.

    Отметим, что Сильвестр Сталлоне получил широкую известность после выхода фильмов «Рокки», а также серии боевиков о Рэмбо. Кроме кино Сталлоне увлекается живописью и скульптурой.

    Автор: Дима Оленин
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