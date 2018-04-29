Спасатели эвакуировали 60 рыбаков с двух отколовшихся льдин на Урале

Екатеринбург, 29 апреля. Сотрудники МЧС Свердловской области экстренно эвакуировали 60 рыбаков, которые оказались забаррикадированными на двух отколовшихся льдинах на Белоярском водохранилище. Об этом говорится на официальном сайте управления МЧС по региону.

«Шестьдесят рыбаков эвакуированы с двух отколовшихся льдин на Белоярском водохранилище в Свердловской области. Пострадавших нет. Отрыв льдин был обнаружен в ходе планового патрулирования водоема», — следует из сообщения регионального ведомства.

В настоящее время угрозы для рыбаков нет. В течение 60 минут всех рыбаков сняли с льдины и доставили на берег, уточнили в ведомстве.

В ведомстве добавили, что при эвакуации использовались два плавательных средства.

Напомним, ранее сообщалось, что в бухте Магадана рыбаки оказались заблокированными на дрейфующих льдинах.