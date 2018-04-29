Друг Джигарханяна рассказал о его самочувствии

Москва, 29 апреля. Друг актера и режиссера Армена Джигарханяна Артут Согомонян рассказал о его состоянии. В данный момент Джигарханян чувствует себя лучше, но все еще находится под присмотром врачей.

«Армен Борисович чувствует себя уже лучше, но пока еще должен оставаться под наблюдением врачей», — цитирует его слова агентство РИА Новости.

Ранее появилась информация о том, что актер был экстренно госпитализирован в одну из московских больниц. Сообщалось, что Джигарханян находится в коме. По словам Согомоняна, последние несколько дней прославленный артист чувствовал слабость.

Друг Джигарханяна считает, что он может вернуться к работе в театре уже на следующей неделе.