Меню
Общество
Друг Джигарханяна рассказал о его самочувствии
Общество
Три поезда прибудут в Петербург с опозданием из-за остановки пассажирского состава
Следующая новость
Загрузка...

    Друг Джигарханяна рассказал о его самочувствии

    45

    Друг Джигарханяна рассказал о его самочувствии

    Москва, 29 апреля. Друг актера и режиссера Армена Джигарханяна Артут Согомонян рассказал о его состоянии. В данный момент Джигарханян чувствует себя лучше, но все еще находится под присмотром врачей.

    «Армен Борисович чувствует себя уже лучше, но пока еще должен оставаться под наблюдением врачей», — цитирует его слова агентство РИА Новости.

    Ранее появилась информация о том, что актер был экстренно госпитализирован в одну из московских больниц. Сообщалось, что Джигарханян находится в коме. По словам Согомоняна, последние несколько дней прославленный артист чувствовал слабость.

    Друг Джигарханяна считает, что он может вернуться к работе в театре уже на следующей неделе.

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.