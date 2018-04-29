Омбудсмен обеспокоен нетерпимостью в армянском обществе в связи с протестами

Ереван, 29 апреля. Омбудсмен Армении Арман Татоян выразил обеспокоенность атмосферой нетерпимости в обществе на фоне массовых протестов, говорится в сообщении на странице Facebook.

«Особенно беспокоит тенденция к разобщению и противопоставлению различных групп в соцсетях», — отметил Армен Татоян.

Он добавил, что мнение оппонентов нередко бывает неприемлемым, а реакция — оскорбительной, вплоть до пропаганды ненависти и вражды.

Демонстранты 29 апреля перекрыли проезд к площади Республики в Ереване, несколько сотен человек стоят на пешеходных переходах, не давая машина проехать. В центральной части столицы Армении находятся представители правоохранительных органов, ситуация спокойная.

Вместе с тем колонна митингующих начала двигаться от станции метро «Еритасардакан» к Ереванскому государственному университету. Здесь в основном студенты, которые планируют завершить шествие на площади Франции.

Напомним, что акции протеста начались 13 апреля. Избранный на пост премьера бывший президент Армении Серж Саргсян подал в отставку 23 апреля, однако митинги продолжаются.