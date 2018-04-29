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Омбудсмен обеспокоен нетерпимостью в армянском обществе в связи с протестами
Общество
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    Омбудсмен обеспокоен нетерпимостью в армянском обществе в связи с протестами

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    Омбудсмен обеспокоен нетерпимостью в армянском обществе в связи с протестами

    Ереван, 29 апреля. Омбудсмен Армении Арман Татоян выразил обеспокоенность атмосферой нетерпимости в обществе на фоне массовых протестов, говорится в сообщении на странице Facebook. 

    «Особенно беспокоит тенденция к разобщению и противопоставлению различных групп в соцсетях», — отметил Армен Татоян.

    Он добавил, что мнение оппонентов нередко бывает неприемлемым, а реакция —  оскорбительной, вплоть до пропаганды ненависти и вражды.

    Демонстранты 29 апреля перекрыли проезд к площади Республики в Ереване, несколько сотен человек стоят на пешеходных переходах, не давая машина проехать. В центральной части столицы Армении находятся представители правоохранительных органов, ситуация спокойная.

    Омбудсмен обеспокоен нетерпимостью в армянском обществе в связи с протестами

    Вместе с тем колонна митингующих начала двигаться от станции метро «Еритасардакан» к Ереванскому государственному университету. Здесь в основном студенты, которые планируют завершить шествие на площади Франции. 

    Напомним, что акции протеста начались 13 апреля. Избранный на пост премьера бывший президент Армении Серж Саргсян подал в отставку 23 апреля, однако митинги продолжаются. 

    Автор: Ирина Селезнева
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