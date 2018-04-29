Подразделения МЧС РФ приведут в режим повышенной готовности в период майских праздников

Москва, 29 апреля. Все подразделения министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации переведены в режим повышенной готовности. Об этом рассказал глава МЧС Владимир Пучков.

«Впереди у нас длинные майские праздники, МЧС на период до 10 мая переведено в режим повышенной готовности», — сообщил руководитель ведомства.

Пучков также отметил, что на тщательном контроле у подразделений остаются вопросы профилактики возгораний, в том числе в местах массового скопления людей на природе.

Напомним, что граждан РФ ждет четыре выходных кряду — с 29 апреля по 2 мая (в связи с 1 Мая — Прим.ред.). Таким образом, первая рабочая неделя следующего месяца будет двухдневной.