В Госдуме предложили сломать логику «сверхнации» британцев в ответ заявление о «вмешательстве» РФ в выборы

Британская газета Sunday Times сообщила о «вмешательстве» «российских ботов» в досрочные парламентские выборы Соединенного Королевства, которые состоялись в прошлом году. Якобы РФ с помощью Twitter оказала поддержку лидеру лейбористов Джереми Корбину.

«Расследование обнаружило подавляющую поддержку Корбина и лейбористов со стороны российских аккаунтов в социальных сетях с девятью из десяти сообщений о партии в ее пользу», — говорится в заметке издания.

Депутат Госдумы, кандидат экономических наук Евгений Федоров в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что Интернет сегодня является единым пространством для всех жителей планеты.

«Соответственно, те граждане, которые ведут общение в Сети, общаются не в национальном пространстве, а в масштабах всей планеты. И можно сказать, что любое сообщение могло повлиять на решение того или иного человека, который прочитал тот или иной пост, не важно, на каком языке он был опубликован, на русском, немецком, английском, либо любом другом. К тому же, сейчас существуют автоматические переводчики», — говорит парламентарий.

То есть, продолжает собеседник агентства, если рассматривать ситуацию с формальной точки зрения — если запись разговора корреспондента ФАН с депутатом окажется в Сети, она может повлиять на решение неопределенного круга лиц, которые сделают тот или иной выбор с учетом полученной информации.

«Поэтому формулировка, которой оперирует Times, абсолютно неопровержима. Либо в России нужно вообще запретить Интернет, тогда он не будет ни на кого «влиять», например, на Венесуэлу или на Буркина-Фасо, либо нужно признать, что Сеть обладает определенным влиянием», — подчеркнул политик.

Пропаганда в виде заметки Times, отмечает Федоров, является своего рода универсальным оружием, которое можно применить в любой ситуации и по отношению к любому государству.

«Собственно, как и российские СМИ и власть могут предъявить претензии любой стране, почему последняя использует боты или те или иные информационные вбросы и публикации, которые может прочитать житель Тверской области, и на этом основании принять иное решение», — отмечает депутат Госдумы.

Times, по мнению Федорова, пытается донести до своих читателей посыл, что существуют некие «белые люди», которые живут в Великобритании и США, и которые находятся выше других людей.