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Лидер армянской оппозиции рассказал о переговорах с президентом страны
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    Лидер армянской оппозиции рассказал о переговорах с президентом страны

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    Лидер армянской оппозиции рассказал о переговорах с президентом страны

    Ереван, 29 апреля. Лидер армянской оппозиции, депутат Национального собрания страны Никол Пашинян провел переговоры с президентом Армении Арменом Саркисяном. В ходе встречи стороны обсудили положение дел в стране.

    Сообщение о встрече появилось на странице Пашиняна в Facebook.«Мы обсудили последние события во внутренней политической ситуации и пути их решения», — написал он, однако никаких подробностей переговоров Пашинян не привел.

    Напомним, В Армении продолжаются протесты против правящей в стране Республиканской партии. 25 апреля Пашинян заявил, что протестующие требуют «полной и безоговорочной капитуляции» правящей партии. Президент Армении 26 апреля назвал протесты в стране «гордостью всего армянства».

    Автор: Алексей Громов
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