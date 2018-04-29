Лидер армянской оппозиции рассказал о переговорах с президентом страны

Ереван, 29 апреля. Лидер армянской оппозиции, депутат Национального собрания страны Никол Пашинян провел переговоры с президентом Армении Арменом Саркисяном. В ходе встречи стороны обсудили положение дел в стране.

Сообщение о встрече появилось на странице Пашиняна в Facebook.«Мы обсудили последние события во внутренней политической ситуации и пути их решения», — написал он, однако никаких подробностей переговоров Пашинян не привел.

Напомним, В Армении продолжаются протесты против правящей в стране Республиканской партии. 25 апреля Пашинян заявил, что протестующие требуют «полной и безоговорочной капитуляции» правящей партии. Президент Армении 26 апреля назвал протесты в стране «гордостью всего армянства».