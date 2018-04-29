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«Нас ждет Марс»: Трамп похвастался новым уровнем космической программы США
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    «Нас ждет Марс»: Трамп похвастался новым уровнем космической программы США

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    «Нас ждет Марс»: Трамп похвастался новым уровнем космической программы США

    Вашингтон, 29 апреля. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США подняли на новый уровень свою космическую программу. Об этом он заявил на митинге в Мичигане, видео с которого транслировал Washington Post в YouTube. 

    «Мы оживили нашу космическую программу, подняв ее на уровень, который все считали недостижимым в такое короткое время. NASA вернулось. И нас ждет Марс», — сказал Дональд Трамп.

    Он подчеркнул, что космические исследования важны не только с научной, но и с военной точки зрения. Напомним, что при бывшем президенте Бараке Обаме в 2011 году США заморозили программу «Созвездие» (Constellation). Проект подразумевал полет на Луну и создание базы на спутнике Земли, а также перспективные разработки для полета на Марс.

    Известно, что приоритетом американской космической отрасли стал пилотируемый полет астронавтов на Красную полету. Его реализация была намечена на 2030-е годы. В декабре 2017 года Дональд Трамп распорядился возобновить проект «Созвездие».

    «Нас ждет Марс»: Трамп похвастался новым уровнем космической программы США

    Автор: Юлия Шелковенко
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