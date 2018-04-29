Минтранс объяснил запрет лежать на полу в аэропортах

Москва, 29 апреля. Штраф в размере от 100 до 500 рублей грозит людям, которые решили помыться в неустановленном для этого месте в аэропортах «Шереметьево», «Домодедово» или «Жуковском». Спать на скамейке не возбраняется, если человек ожидает поздний рейс и имеет при себе билет на самолет.

Инициатива коснется пассажиров, которые неофициально «проживают» на территории московских аэропортов. В воздушной гавани запрещено оставаться более чем на 24 часа при отсутствии билета на самолет или бронирования на рейс, подчеркнули в Минтрансе РФ.

Запрещено также приставать к гражданам с разного рода предложениями оказания услуг (гадание, проживание в гостинице, массаж).

Кроме того, пассажирам с тележкой и ребенком в детской коляске, а также пассажирам-инвалидам, необходимо использовать для подъема лифт, а не эскалатор.