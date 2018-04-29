Сирия должна вернуться к мирной жизни: почему Россия разрушила планы США

Генеральный секретарь Совета национальной обороны (СНО) Венесуэлы Паскуалино Анхиолильо заявил РИА Новости, что Россия разрушила планы Соединенных Штатов Америки по раздроблению Сирийской Арабской Республики:

«Без всяких сомнений, действия России направлены на то, чтобы сорвать план США… по достижению стратегической цели. <…> Обязательство России сотрудничать в борьбе с международным терроризмом действительно основывалось на том, чтобы помешать дестабилизирующим попыткам государства с другого континента финансировать группировки, которые в конечном итоге становятся террористическими».

Заявления о деструктивной роли Соединенных Штатов Америки в сирийском конфликте прозвучали и на конференции министров иностранных дел России, Турции и Ирана, которая прошла накануне в Москве.

«Роль, которую играют США в Сирии, это деструктивная роль. Как мы видели за последние месяцы, это провокация разногласий между различными этносами, использование различных группировок. Поэтому если кто-то говорит о деструктивной роли и должен за это ответить, то это правительство США», — заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф по итогам встречи.

Сергей Лавров так же коснулся в своем итоговом заявлении темы негативного влияния США и их союзников на процесс политического урегулирования в Сирийской Арабской Республике:

«…неправомерная атака на Сирию 14 апреля, которую совершили Соединенные Штаты, Франция и Великобритания, совершили под абсолютно надуманным предлогом, не дождавшись, когда эксперты Организации по запрещению химического оружия начнут свою работу, эта атака, конечно же, отбросила назад усилия по продвижению политического процесса».

Данные заявления Федеральному агентству новостей (ФАН) прокомментировал политолог и независимый журналист Александр Асафов:

«Необходимо делать достоянием гласности не только западную версию происходящего, которая максимально выверена с точки зрения соответствия, опять же, западным категориям понимания «справедливости», «демократии» и прочего. Эта версия постоянно звучит в медиа, поэтому, конечно, необходимо говорить и о том, что реально происходит в Сирии, в том числе и представителям стран, которые находятся вне процесса, как это сделал, например, генсек СНО Венесуэлы. Очевидно, что это в любом случае добавляет продуктивности внешнеполитическим процессам, которые, к сожалению, деградируют и становятся полем для упражнений в пропаганде, обеспечивающей исключительно эгоистичные политические и экономические цели западных держав».

Эксперт отметил, что, тем не менее, у России нет цели противодействовать, способствовать или как-то влиять на планы американцев:

«Это находится вне нашей зоны интересов. Россия действует, исходя из иных категорий. Россия помогает бороться с международным терроризмом, защищает мирную жизнь сирийского народа, его право на самоопределение, его право на суверенитет и территориальную целостность своей страны, о чем много говорилось на вчерашней встрече министров иностранных дел России, Турции и Ирана. А политические решения, решение, как жить, — это все остается за сирийским народом, как и должно быть. Сирия не должна жить ни по чьим планам: ни по российским, ни по американским, ни по европейским».

Собеседник ФАН подчеркнул, что сирийский народ должен сам выбирать свой путь, свою дорогу в будущее:

«И Россия защищает его право на это, не давая манипулировать Сирией в угоду чьих-то финансовых, политических или военных интересов. Противодействие американским планам, конечно, существует, но не потому что это цель. Цель — защитить сирийский народ и помочь ему вернуться к мирной жизни в ходе политического процесса мирного урегулирования».

Эксперт объяснил и почему Иран сейчас занимает позицию, озвученную накануне Мохаммадом Джавадом Зарифом:

«Ирану совершенно очевидно, что все те методы, которые объединенная коалиция США применяет к Сирии, все эти лекала, инструменты, вся эта работа разведок и армий, внешнеполитическое давление будут применены к Ирану параллельно или сразу после достижения американцами какого-то прогресса в Сирии. Иран совершенно четко это понимает. Поэтому он остается активным участником процесса налаживания мирной жизни в Сирии и декларирует свою позицию о недопустимости вмешательства в суверенные дела стран на Ближнем Востоке».

Александр Асафов напомнил, что одна из основных целей, которую пытаются достичь США на Ближнем Востоке, является контроль за нефтяными и газовыми месторождениями:

«И это предусматривает полное переформатирование стран, невзирая на интересы местных жителей, интересы народов, которые живут на этом пространстве. Для обеспечения эффективного доступа к богатствам данного региона, американцы готовы чертить границы, свергать законно избранные правительства, делать ставки на различные деструктивные политические силы, вне зависимости от их качеств».

По мнению собеседника ФАН, самое главное для Соединенных Штатов — выполнить свои экономические цели:

«Это очевидно многим участникам международного политического процесса. У тех, кто, так или иначе, соприкасался с американским образом политики, с американским способом ведения дел, глаза открыты. Они констатируют очевидный факт, что американцам не нужен мир в Сирии, им не нужна спокойная мирная жизнь сирийского народа, им не нужно, чтобы вопросы, которые существуют в политической повестке в Сирии, были решены в ходе переговоров. Им нужно достижение своих целей».

Эксперт резюмировал, что роль России и, в том числе, астанинского процесса, который уже идет 16 месяцев, заключается в том, чтобы помочь именно сирийскому народу урегулировать свои проблемы, а вовсе не рассказывать сирийцам, как именно им жить, не планировать грабить Сирию и другие страны: