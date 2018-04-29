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Музей истории рабства и линчевания открылся в США
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    Музей истории рабства и линчевания открылся в США

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    Музей истории рабства и линчевания открылся в США

    Вашингтон, 29 апреля. В американском штате Алабама открылся музей наследия, посвященный истории рабства в США, пишет NBC News.

    Музей демонстрирует «свидетельства» истории работорговли в США, а также экспонаты, посвященные современным проблемам американского общества. Здесь можно увидеть монументы африканцев, закованных в цепи. 

    Отмечается, что на территории комплекса, который занимает около трех квадратных километров, находятся порядка восьмисот стальных памятников, они посвящены жертвам линчевания, пишет Газета.Ru. Рядом с открытой площадке находится Мемориал мира, здесь выбиты имена рабов. Организаторы музея нашли свидетельства о гибели свыше четырех тысяч человек.

    Автор: Ирина Селезнева
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