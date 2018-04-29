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Разметку в местах входа в поезда нанесут на платформах МЦК к ЧМ-2018
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    Разметку в местах входа в поезда нанесут на платформах МЦК к ЧМ-2018

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    Разметку в местах входа в поезда нанесут на платформах МЦК к ЧМ-2018

    Москва, 29 апреля. На транспортно-пересадочном узле (ТПУ) «Площадь Гагарина» Московского центрального кольца нанесли напольную навигацию к чемпионату мира по футболу 2018 года. Соответствующая информация опубликована в официальном аккаунте МЦК в социальных сетях.

    По имеющимся данным, тестовой площадкой для напольной навигации была выбрана столичная станция «Площадь Гагарина», где впервые будет протестирована эффективность нововведения.

    Также сообщается, что специалисты в ночное время наносят разметку, для того, чтобы не создавать трудностей пассажирам. В ближайшем будущем разметку нанесут и на вторую станцию.

    Отмечается, что навигация представляет собой полосу безопасности, за которую нельзя заступать, а также указатели, которые показывают место открытия и закрытия дверей.

    Напомним, первенство мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.

    Автор: Дана Балан
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