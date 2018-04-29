Сирия новости 29 апреля 12.30: САА при поддержке ВКС РФ продвигается на юге Дамаска, ВС Турции обстреляли YPG в Алеппо

Сирия, 29 апреля. САА под прикрытием ВКС РФ продвигается в южной части Дамаска, ВС Турции открыли огонь по расположениям YPG в Алеппо, на север Хомса прибыло подкрепление армии САР. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: бьют по ИГ1 в Дамаске.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: при поддержке ВКС РФ продвигаются на юге Дамаска, ведут обстрел позиций боевиков в Хомсе.

«Исламское государство»1: теряет позиции в Дамаске.

Сирийская свободная армия (ССА): потеряла главаря в Алеппо.

Курды: вышли из поселения Дейр-эз-Зора.

ВС Турции: обстреляли позиции YPG в Алеппо.

Провинция Дамаск

Информационное агентство Damascus Now передает, что ВКС РФ и ВВС Сирии продолжают наносить удары по опорным пунктам террористов «Исламского государства» в южных пригородах Дамаска. Под прикрытием военных самолетов в этой части региона продвигается Сирийская арабская армия (САА). Местный источник пишет на своей странице в социальной сети Facebook (@dimashq.now), что правительственные войска САР ведут артиллерийский обстрел позиций ИГ в районе Хаджар аль-Асвад. Ранее сообщалось, что САА выбила ИГИЛовцев из квартала Аль-Мадания и взяла под контроль несколько ключевых позиций в районе Аль-Кадам, уничтожив более 68 радикальных исламистов.

Провинция Алеппо

ВС Турции открыли огонь по позициям курдских Отрядов народной самообороны (YPG) в районе деревни Мазрардавида, расположенной восточнее города Айн аль-Араб на северо-востоке провинции Алеппо. Об этом сообщает информационное агентство Damascus Now на своей странице в социальной сети Facebook (@dimashq.now).

Ранее в результате вооруженного нападения был ликвидирован высокопоставленный командир подконтрольной Анкаре Сирийской свободной армии (ССА). По данным местных источников, атаку организовали радикальные курдские формирования, базирующиеся к югу от Азаза.

Провинция Хомс

В северной части провинции Хомс не прекращаются боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями, базирующимися в окрестностях города Ар-Растан. Информагентство Damascus Now пишет в Facebook (@dimashq.now), что ВВС Сирии наносят удары по пунктам дислокации радикальных исламистов недалеко от деревень Аз-Зафарана и Изз ад-Дин.

Военный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@IvanSidorenko1), что в зону боевых действий прибыло подкрепление правительственных войск.

Провинция Дейр-эз-Зор

Местный источник в провинции Дейр-эз-Зор передает на своей странице в социальной сети Twitter (@EuphratesPost), что в городе Суидан замечены несколько автомобилей с флагами Франции.

Ранее сообщалось, что на захваченных Демократическими силами Сирии (SDF) территориях на восточном берегу Евфрата активизировались банды «Исламского государства». В частности, Сирийская арабская амия (САА) провела обстрелы позиций ИГ в окрестностях Хаджина. Местные источники отмечают, что США, курды и ИГИЛ1 координируют действия между собой. Военный Twitter-канал (@IvanSidorenko1) пишет, что SDF покинули поселение Аль-Джай.

Ирак

На юге Багдада прогремел взрыв. По сведениям информационного агентства Iraqi News, сдетонировало СВУ, заложенное в частный автомобиль. В результате инцидента мужчина, находившийся за рулем транспортного средства, получил тяжелые ранения.

Информагентство Iraqi News пишет, ссылаясь на источники в администрации провинции Мутанна, что сотрудники сил безопасности Ирака разминировали 20 квадратных километров территорий региона. В том числе от взрывных устройств зачищены нефтяные поля.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)