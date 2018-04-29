Спасатели провели свыше 1,2 тысячи учений при подготовке в ЧМ-2018

Москва, 28 апреля. Российские спасатели провели более 1,2 тысячи учений с начала 2018 года при подготовке к ЧМ по футболу, говорится в сообщении МЧС РФ.

Мундиаль пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах страны. Перед спортивным соревнованием такого уровня было проведено свыше 1205 пожарных-тактических занятий и учений, разработано более 800 планов пожаротушения. МЧС РФ отмечает, что только в российской столице на спортивных объектах было проведено профилактических мероприятия.

Также запланированы 86 комплексных учений, часть из которых уже проведена. Подразделения спасателей оснащают современным оборудованием пожаротушения. В региональные управления МЧС передано около 500 единиц техники, в том числе авиационной.