В ситуации с иммигрантами из Мексики США демонстрируют оголтелый расизм — эксперт

Москва, 29 апреля. Жесткое противодействие проникновению в страну иммигрантов из Мексики в очередной раз демонстрирует политику двойных стандартов администрации США. Об этом в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей заявил директор Центра геополитических экспертиз, член Изборского клуба Валерий Коровин.

Ранее глава Нацсовета по пограничной безопасности США Брэндон Джадд заявил, что вверенные ему подразделения решительно предотвратят намеченную на 29 апреля попытку группы мексиканцев пересечь границу с Америкой.

«Страна иммигрантов, как называют себя сами американцы, закрывается от тех, из кого, собственно, и сложилась нынешняя Америка. А если речь идет только о мексиканцах, понаехавших в США из своих «грязных дыр», как любит выражаться Дональд Трамп, то речь идет об оголтелом расизме, подходе, который делит приезжающих в Америку людей на сорта — этих мы готовы принять, а вот этим дикарям и варварам здесь места нет», — полагает эксперт.

Коровин констатирует, что «таков, видимо, алгоритм пополнения населения страны, в которой естественный прирост упал до критического минимума в XXI веке».

«Очевидно одно — те стандарты демократии и так называемых прав человека, о которых американские политики так пекутся, когда речь идет о странах постсоветского пространства или России, даже близко не рассматривают для использования в США, где беззаконие, расизм, сегрегация и стрельба по людям вновь стали нормой», — отметил собеседник ФАН.

Напомним, президент США Дональд Трамп занимает крайне жесткую позицию по мигрантам из Мексики. Не так давно он подписал указ о привлечении подразделений Нацгвардии для охраны общей границы с этой страной.

Во время предвыборной президентской кампании Трамп обещал построить на границе США с Мексикой стену протяженностью 1,1-1,3 тысяч километров.