Меню
Весь мир
Около половины экспонатов французского музея оказались подделкой
Общество
Бомбардировщик СУ-24Т установили в сквере Советска
Следующая новость
Загрузка...

    Около половины экспонатов французского музея оказались подделкой

    218

    Около половины экспонатов французского музея оказались подделкой

    Эльн, 29 апреля. Во французском музее, который посвящен творчеству художника Этьена Террюса, установили, что практически 50 процентов выставленных там работ пейзажиста являются фальшивками. Об этом передает телеканал «Би-би-си».

    По данным телеканала, о подделках стало известно после того, как с работниками музея связался историк и искусствовед Эрик Форкада, который усомнился в подлинности большинства картин.

    Сообщается, что после скрупулезной экспертной оценки было установлено, что 82 картины, выставленные в музее и приписываемые Террюсу, на самом деле были написаны не этим автором.

    Напомним, ранее в американском городе Ист-Хэмптон нашли портрет бывшей первой леди Соединенных Штатов Жаклин Кеннеди в молодости. По предварительным данным, картину похитили в 1968 году.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.