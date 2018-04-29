Около половины экспонатов французского музея оказались подделкой

Эльн, 29 апреля. Во французском музее, который посвящен творчеству художника Этьена Террюса, установили, что практически 50 процентов выставленных там работ пейзажиста являются фальшивками. Об этом передает телеканал «Би-би-си».

По данным телеканала, о подделках стало известно после того, как с работниками музея связался историк и искусствовед Эрик Форкада, который усомнился в подлинности большинства картин.

Сообщается, что после скрупулезной экспертной оценки было установлено, что 82 картины, выставленные в музее и приписываемые Террюсу, на самом деле были написаны не этим автором.

Напомним, ранее в американском городе Ист-Хэмптон нашли портрет бывшей первой леди Соединенных Штатов Жаклин Кеннеди в молодости. По предварительным данным, картину похитили в 1968 году.