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Экскурсионный автобус перевернулся в Удмуртии, есть пострадавшие
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    Экскурсионный автобус перевернулся в Удмуртии, есть пострадавшие

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    Экскурсионный автобус перевернулся в Удмуртии, есть пострадавшие

    Ижевск, 29 апреля. В Завьяловском районе Удмуртии 29 апреля произошло ДТП — перевернулся экскурсионный автобус с людьми, говорится в сообщении управления ГИБДД по республике.

    Ранним утром в Удмуртии перевернулся автобус, который направлялся из Свердловской области в Казань. Известно, что водитель пытался развернуться, однако не справился с управлением и съехал в кювет. В результате инцидента в больницу были срочно госпитализированы два человека.

    Как сообщает республиканский ГИБДД, в транспортном средстве было 39 пассажиров, в том числе семеро детей. Из Свердловской области на замену прибыл второй автобус. Туристов разместили в комплексе населенного пункта Совхозный. На месте ЧП дежурят экстренные службы. 

    Экскурсионный автобус перевернулся в Удмуртии, есть пострадавшие

    Автор: Ирина Селезнева
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