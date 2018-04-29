Экскурсионный автобус перевернулся в Удмуртии, есть пострадавшие

Ижевск, 29 апреля. В Завьяловском районе Удмуртии 29 апреля произошло ДТП — перевернулся экскурсионный автобус с людьми, говорится в сообщении управления ГИБДД по республике.

Ранним утром в Удмуртии перевернулся автобус, который направлялся из Свердловской области в Казань. Известно, что водитель пытался развернуться, однако не справился с управлением и съехал в кювет. В результате инцидента в больницу были срочно госпитализированы два человека.

Как сообщает республиканский ГИБДД, в транспортном средстве было 39 пассажиров, в том числе семеро детей. Из Свердловской области на замену прибыл второй автобус. Туристов разместили в комплексе населенного пункта Совхозный. На месте ЧП дежурят экстренные службы.