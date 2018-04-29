Дуров назвал причину массового обрушения Telegram во всем мире

Москва, 29 апреля. Технические неполадки в работе мессенджера Telegram у российских и европейских пользователей связаны с массовыми отключениями электричества в нидерландской столице. Основатель мессенджера Павел Дуров сообщил, что проблемы начались в 02.40 мск. Об этом говорится в микроблоге сервиса в социальной сети Twitter.

Repairs are ongoing after a massive power outage in the Amsterdam region that affected many services. Telegram users in Europe, MENA, Russia and the CIS are currently unable to connect. We apologize and will update you on the progress. https://t.co/WyfYimZoKV — Telegram Messenger (@telegram) April 29, 2018

«Продолжаются ремонтные работы после массовых отключений электричества в окрестностях Амстердама, нарушивших работу многих сервисов. В настоящее время не могут подключиться пользователи в Европе, странах Ближнего Востока, России и СНГ. Мы приносим свои извинения, будем информировать вас о ходе выполнения работ», — следует из официального заявления мессенджера.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров сообщил о сбое в работе мессенджера у европейских и российских пользователей.

Напомним, Роскомнадзор в середине апреля начал блокировку Telegram в РФ по решению Таганского суда Москвы по причине отказа передать ФСБ ключи шифрования.