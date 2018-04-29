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Дуров назвал причину массового обрушения Telegram во всем мире
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    Дуров назвал причину массового обрушения Telegram во всем мире

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    Дуров назвал причину массового обрушения Telegram во всем мире

    Москва, 29 апреля. Технические неполадки в работе мессенджера Telegram у российских и европейских пользователей связаны с массовыми отключениями электричества в нидерландской столице. Основатель мессенджера Павел Дуров сообщил, что проблемы начались в 02.40 мск. Об этом говорится в микроблоге сервиса в социальной сети Twitter.

    «Продолжаются ремонтные работы после массовых отключений электричества в окрестностях Амстердама, нарушивших работу многих сервисов. В настоящее время не могут подключиться пользователи в Европе, странах Ближнего Востока, России и СНГ. Мы приносим свои извинения, будем информировать вас о ходе выполнения работ», — следует из официального заявления мессенджера.

    Ранее основатель Telegram Павел Дуров сообщил о сбое в работе мессенджера у европейских и российских пользователей.

    Напомним, Роскомнадзор в середине апреля начал блокировку Telegram в РФ по решению Таганского суда Москвы по причине отказа передать ФСБ ключи шифрования.

    Автор: Дана Балан
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