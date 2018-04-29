Наибольшее число перебоев в работе Telegram зафиксировано в РФ, Израиле и на Украине

Москва, 29 апреля. Наибольшее число перебоев в работе мессенджера Telegram зафиксировано на территории Российской Федерации, Украины и Израиля. Об этом говорится в материалах портала Downdetector.

По данным портала, максимальное число сообщений о технических проблемах поступило из российской столицы, Киева и Тель-Авива. Кроме того, поступают жалобы пользователей на работу мессенджера на территории Испании, Италии, Великобритании, Швейцарии, Германии, Голландии, Австрии, Ирана, Малайзии, Узбекистана, ОАЭ, а также Саудовской Аравии.

Согласно информации портала, перебои стали отмечаться с 02.40 по московскому времени. В последний час число сообщений о неполадках стало уменьшаться.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров сообщил о технических неполадках в работе мессенджера у европейских пользователей.

Напомним, Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России по вердикту Таганского суда российской столицы из-за отказа передать Федеральной службе безопасности (ФСБ) ключи шифрования.

Из-за того что Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, российское ведомство начало блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих фирм.