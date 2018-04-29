США утратят свой статус при встрече с российским «Статусом-6»: в РФ ответили на статью об «устрашающей» субмарине

Вашингтон, 29 апреля. Американский журнал Popular Mechanics рассказал об «устрашающей» российской подводной лодке Б-90 «Саров». СМИ отмечают, что подлодка является платформой для испытаний новой ядерной торпеды «Статус-6».

Торпеда российской субмарины «Статус-6» способна обойти ПРО США, вызвать цунами и сделать непригодными для жизни целые районы из-за радиоактивных осадков, утверждает Popular Mechanics. Россияне отреагировали на публикацию об «устрашающей» подлодке.

«США утратят свой статус при встрече с российским «Статусом-6», — написал пользователь Спас.

«У элиты США остается только одно оружие — информационное», — отметил пользователь А.

Однако многие пользователи смеются над материалом американских СМИ, которые в очередной раз тиражируют миф о российской агрессивной политике.

«И медвежья кавалерия, как же без нее?» — посмеялся пользователь Troglopotamus.

«Под звуки балалайки будем крушить США», — пошутил Николай

«В черной подлодке сидят черные человечки, они жмут на черные кнопки и управляют черными торпедами, которые обходят любую демократическую защиту», — с юмором отреагировал пользователь Кверти.

Некоторые полагают, что такие статьи призваны показать США — Россия обладает мощным военным потенциалом, поэтому Вашингтону не стоит делать необдуманных шагов.

«Хорошо остудили англосакские головы», — отметил пользователь Красная машина.