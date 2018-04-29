Меню
Общество
Сильнейшие пожары бушуют в лесах на Дальнем Востоке
Весь мир
Около половины экспонатов французского музея оказались подделкой
Следующая новость
Загрузка...

    Сильнейшие пожары бушуют в лесах на Дальнем Востоке

      /  Обновлено: 
    38

    Сильнейшие пожары бушуют в лесах на Дальнем Востоке

    Владивосток, 29 апреля. Сильнейшие пожары бушуют на Дальнем Востоке. За минувшие сутки более 70 очагов было зафиксировано в регионе на площади 187 тыс. га.

    Самая сложная обстановка, по данным авиалесоохраны, сложилась в Амурской области. В 00.00 29 апреля там бушевали 22 природных пожара на площади около 156 тыс. га, из них 37 тыс. га — это территории Хинганского заповедника, уточняет «Дейта.ру».

    Ранее портал сообщал, что пожароопасный сезон был открыт на всей территории Амурской области с 6 апреля, в связи с этим был установлен и особый противопожарный режим, с 7 апреля — в лесах был введен режим ЧС.

    Помимо пожаров на Дальнем Востоке возгорания в лесах также регистрировались в Забайкальской крае, Омской области, а также в Башкортостане.

    «По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 28.04.2018 в России лесопожарными силами и привлеченными лицами ликвидировано 57 лесных пожаров на площади 18,5 тыс. га», — говорится в сообщении.



     

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.