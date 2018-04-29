Сильнейшие пожары бушуют в лесах на Дальнем Востоке

Владивосток, 29 апреля. Сильнейшие пожары бушуют на Дальнем Востоке. За минувшие сутки более 70 очагов было зафиксировано в регионе на площади 187 тыс. га.

Самая сложная обстановка, по данным авиалесоохраны, сложилась в Амурской области. В 00.00 29 апреля там бушевали 22 природных пожара на площади около 156 тыс. га, из них 37 тыс. га — это территории Хинганского заповедника, уточняет «Дейта.ру».

Ранее портал сообщал, что пожароопасный сезон был открыт на всей территории Амурской области с 6 апреля, в связи с этим был установлен и особый противопожарный режим, с 7 апреля — в лесах был введен режим ЧС.

Помимо пожаров на Дальнем Востоке возгорания в лесах также регистрировались в Забайкальской крае, Омской области, а также в Башкортостане.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 28.04.2018 в России лесопожарными силами и привлеченными лицами ликвидировано 57 лесных пожаров на площади 18,5 тыс. га», — говорится в сообщении.





