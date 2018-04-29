Купил диплом в переходе: Милонов ответил украинскому историку, сравнившему Красную армию и дивизию СС

Руководитель украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович посчитал, что дивизия СС «Галичина» якобы была лучше подготовлена, чем солдаты Красной армии.

«Мобилизованных в дивизию «Галичина» обучали год, прежде чем бросить в бой, а новобранцев Красной армии часто бросали в мясорубку сразу. Но это не из любви немцев к украинцам — они лишь рационально использовали человеческие ресурсы, которых было меньше, чем у россиян», — написал он в своем Facebook.

Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что применять существующие гуманистические стандарты к нынешним украинским активистам просто-напросто неприемлемо.

«Если мы будем относиться к действующим украинским спикерам как к гражданам, сбежавшим с «Канатчиковой дачи» (народное название психиатрической клинической больницы № 1 им. Н. А. Алексеева — прим. ФАН), то в этом случае их высказывания будут укладываться в определенную логику. Происходящее на Украине мне напоминает Советский союз конца 80-х — начала 90-х годов, когда из всех щелей повылезали всевозможного рода шарлатаны с очень сомнительными теориями. Мне очень жаль, что на Украине, с ее очень серьезной академической школой, с Киевским национальным университетом и другими вузами, не востребовано высшее образование. И купившие в подземном переходе липовые дипломы «специалисты» и «эксперты» позволяют себе марать украинскую историю подобными высказываниями», — резюмировал парламентарий.

Дивизия СС «Галиция» — это военное формирование, набранное из украинских добровольцев в период Второй мировой войны. Дивизия входила в состав войск СС нацистской Германии, а в апреле 1945 года была формально включена в состав Украинской национальной армии, находившейся в подчинении Украинского национального комитета. Воевала против французских, польских, югославских и украинских партизан, принимала участие в карательных операциях против поляков. Также ее члены совершали военные преступления против мирного населения. Дивизия была практически полностью уничтожена в 1944 году.